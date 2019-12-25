В Петербурге выпало более 10 сантиметров снега

Из-за снегопада на улицы Петербурга вышли более тысячи уборочных машин.

Более 1,1 тысячи уборочных машин вышли на улицы Петербурга для борьбы с последствиями снегопада 17 февраля. За сутки в городе выпало более 10 см снега. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

Дороги и тротуары города чистят 1 136 единиц техники и 341 работник ручного труда. Снегопад в Петербурге начался в ночь на 16 февраля и практически не прекращался сутки. За это время скверы, тротуары, дворы убирали более 2700 единиц техники, более 8400 дворников и более тысячи единиц малой механизации.

По данным синоптиков Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на данный момент в Петербурге около -13 градусов, местами снег. Ночью 18 февраля столбик термометра может опуститься до -25 градусов.

Минувший вторник оказался в Петербурге самым теплым днем февраля.

Фото: Piter.tv