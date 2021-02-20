Соль на дорогах разрушает и уродует город: ищем баланс в борьбе с гололедом

ПитерТВ с помощью экспертов нашел сразу несколько действенных альтернатив привычным соляным смесям. При этом городу нужно искать именно компромисс: ведь в некоторых случаях соль все-таки незаменима. Однако при текущей активности работы с реагентами вкупе с постоянными нарушениями ГОСТов по уборке снежной массы Петербург и петербуржцы будут и дальше страдать от опасной "снежной жижи".

Каждый год – одно и то же. Техническая соль, песок и соляные смеси превращают центр Петербурга в шоколадную фабрику Вилли Вонка. Реагенты портят дороги, плавят снег и даже лед на городских каналах. Многие петербуржцы недовольны такой ситуацией! В социальных сетях горожане регулярно жалуются на испорченную обувь, настроение и в целом - на слишком неэстетичный вид Северной столицы.

Наша съемочная бригада проехалась по нескольким центральным улицам, чтобы зафиксировать проблему. Сразу обращаем внимание на последствия применения реагентов. Люди месят ногами густую снежную кажу, убивая собственную обувь. Голуби завтракают крупицами соли – возможно, в последний раз в своей жизни. Дорожная разметка затерта донельзя. Центр города не выглядит, как сердце туристической столицы России. Такую городскую среду точно не назовешь комфортной и безопасной.

С точки зрения урбанистики нам нужна комфортная городская среда. И ее комфорт состоит из нескольких аспектов. Во-первых, это удобство перемещения. На работу, в магазин, в кафе - нам важно, чтобы среда была комфортной и безопасной. Соответственно нужно, чтобы качество покрытия дорог было хорошее, а риск получить травму был нулевым. Но в то же время, когда мы выходим на улицу и наблюдаем "черное месиво" под ногами, мы задаемся вопросом, который связан со вторым аспектом комфорта - эстетическим. Психологическое восприятие городской среды, когда нам либо приятно смотреть на происходящее, либо неприятно. Например, мы видим на снегу гранитную крошку - это повышает нашу уверенность в том, что среда комфортная как с психологической точки зрения, так и с утилитарной. Андрей Суровенков, зав. кафедрой дизайна архитектурной среды СПбГАСУ

Дело не только в эстетике. О вреде соляных смесей для обуви и дорожного покрытия знает каждый. Но оказывается, соль наносит реальный ущерб нашей архитектуре – вплоть до исторических памятников.

Как уже говорилось, бесконтрольное применение солевых смесей наносит вред зданиям, а первыми принимают удар фундаментная и цокольная части конструкции. Солевые растворы проникают в структуру покрытия отделочного материала, иногда даже в структуру несущих конструкций - чаще в кирпичные стены. Кристаллизуясь, они действуют, как замерзающая вода. Смеси расширяют имеющиеся микротрещины в здании, из-за чего отделочный материал становится пористым и открытым к внешнему воздействию. Потому чаще штукатурка отваливается именно в цокольных частях здания. На мой взгляд, если будем соблюдать инструкции, то вреда будет меньше. Но чтобы избежать его вовсе - нужно вовсе отказаться от использования реагентов на тротуарах.

Андрей Суровенков, зав. кафедрой дизайна архитектурной среды СПбГАСУ

Наша прогулка по Малой Морской продолжается. Сразу замечаем других жертв соляной шуги – автомобилистов. Вот грузовик с трудом выезжает из заваленного коричневым снегом двора. А эти машины просто обтекают грязью и ждут своей коррозии.

Соль наносит серьезный вред автомобилям. Если реагенты попадают на открытый участок металла, возникает эффект коррозии. При попадании на резиновые участки, эти элементы иссушаются, разрушаются. Все это приводит к тому, что автовладелец значительно чаще обращается за услугами сервиса и ремонта. Максим Рязанов, технический директор сети автосалонов Fresh Auto

Мало кто знает, но соляная шуга может оказаться убийственной для водителей. Ее консистенция – как терминатор Т-1000 – слишком непредсказуемая.

Применяемые реагенты при низких температурах могут сформировать так называемый "эффект зеркала". Сцепление с дорогой становится непредсказуемым, что чревато для водителей. Максим Рязанов, технический директор сети автосалонов Fresh Auto

Проблема очевидна. Вот только с решением все не так просто. Эксперты уверяют, совсем без соли в северных широтах обойтись не получится. Как минимум, на трассах – соль все-таки нужна. Но здесь в центре города – альтернативных вариантов полно. Тротуарам больше подойдет гранитная крошка или песков. Для небольших автомобильных дорог лучше создавать снежный накат, как это делают в Финляндии. В конце концов, даже при работе с солью можно варьировать состав смесей, чего у нас практически не встретишь – на всем экономят. Тем более, что районные администрации нередко перебарщивают с дозировкой той самой технической соли.

Опять же у нас есть регламент, который часто не соблюдается. Не соблюдается как в части объема этих солевых смесей, так и в части их применения. Например, вчера я проходил мимо Финляндского вокзала и заметил лестницу у центрального входа, которая вся была в жутких высолах. На мой взгляд, там применено бо́льшее количество реактива, требуемое для данной площади. Помимо учета концентрации смеси и контекста её применения, стоит Андрей Суровенков, зав. кафедрой дизайна архитектурной среды СПбГАСУ

Вторая часть проблемы в том, что снежная жижа не убирается вовремя. Мы с оператором переместились в район Литейного проспекта. Улицы Некрасова и Жуковского, Маяковского и даже сам Литейный занесены коричневой кашей. За все время мимо нас проехала только 1 группа снегоуборочной техники. И ведь вокруг нет запаркованных машин или других преград уборке. Но снежное месиво толстым слоем лежит на дорожном покрытии. Мало кто знает, но речь идет о прямом нарушении гостов по очистке города от снега.

Как результат - можно выделить две проблемы. С одной стороны, повсеместное использование соляных смесей - это явный перебор со стороны городских властей. Необходим адаптивный подход. Соль уместна на трассе, на КАД, но не в центре города. Для тротуаров существуют гранитная крошка и песок, для тихих улочек - снежные накаты. Смольный ссылается на дешевизну соли, но эти подсчеты не учитывают трат на реставрацию архитектурных памятников, восстановление дорог и, тем более, обуви простых горожан. Вторая проблема заключается в несоблюдении ГОСТов на уборку снежной шуги в городе - по правилам, она должна начинаться через 2-3 часа после нанесения реагентов, а по факту город сутками купается в той самой коричневой жиже. Кажется, городу пора обратить большее внимание на очевидную проблему: иначе Санкт-Петербург со временем превратиться в сознании туристов в очередную "комнату для грязи".

Видео: Piter.TV

Стас Бутенко, Дмитрий Хрыкин