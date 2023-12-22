"Желтый" уровень погодной опасности продлен в Петербурге

По информации Росгидрометцентра, до 13:00 во вторник на территории города ожидаются сильный ветер с порывами до 15-18 м/с и гололедно-изморозевые отложения.

В Петербурге продлили "желтый" уровень опасности из-за погодных условий до 23 января. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

По информации Росгидрометцентра, до 13:00 во вторник на территории города ожидаются сильный ветер с порывами до 15-18 м/с и гололедно-изморозевые отложения. Кроме того, местами возможно налипание мокрого снега.

Метель стала причиной невозможности посадки самолетов в Пулково вечером 22 января. В городе не смогли сесть рейсы из Москвы, Махачкалы и Калининграда. На запасные аэродромы перенаправлено девять самолетов. Кроме того, ряд рейсов из Петербурга задерживают на вылет.

Синоптик Александр Колесов заявил, что с 23 по 25 января пройдет мокрый снег, переходящий в дождь. Столбики термометров покажут в эти дни до +1...+3 градусов. Холод вернется в город на Неве 25 января.

Фото: Piter.TV