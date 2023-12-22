Самолеты не могут сесть в Пулково из-за погодных условий

В связи с сильной метелью в городе не смогли сесть рейсы из Москвы, Махачкалы и Калининграда.

Аэропорт Пулково временно закрыли из-за погодных условий в Петербурге 22 января. Об этом пишет tg-канал SHOT.

По состоянию на 21:00, в небе над Ленобластью кружат несколько самолетов. В частности, в связи с сильной метелью в городе не смогли сесть рейсы из Москвы, Махачкалы и Калининграда. На запасные аэродромы перенаправлено девять самолетов. Кроме того, ряд рейсов из Петербурга задерживают на вылет.

Напомним, что во вторник в городе на Неве порывы южного ветра достигают 10-15 м/с, шел мокрый снег.

Ранее на Piter.TV: новую дорогу построят между юго-западом Петербурга и Пулково.

Фото: Piter.TV; Telegram / SHOT