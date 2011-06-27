"Желтый" уровень опасности продлили до 12 июля в Петербурге

Во время ветра не стоит ходить под неустойчивыми конструкциями и деревьями.

Смольный продлил период действия "желтого" уровня погодной опасности в Петербурге. Синоптики предупредили о сильных ливнях и грозах в городе 11 и 12 июля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Жара на время покинет Северную столицу, но тепло не уйдет. Утром 11 июля возможен туман.

Жителей попросили соблюдать осторожность. Во время ветра не стоит ходить под неустойчивыми конструкциями и деревьями. Вещи с балкона лучше убрать, чтобы они не упали на голову прохожим. Водителей призвали отказаться от поездок на авто из-за высокого риска ДТП

Ранее на Piter.tv: в Москве на человека упало дерево во время урагана.

Фото: Piter.tv