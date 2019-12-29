"Зенит" усилит меры контроля безопасности после драки на гостевой трибуне

Во время игры с "Локомотивом" один из фанатов пробрался к болельщикам команды-оппонента по козырьку.

Петербургский ФК "Зенит" усилит безопасность на домашних матчах у гостевой трибуны, чтобы избежать неприятных инцидентов между болельщиками. Об этом 3 марта рассказал ТАСС со ссылкой на гендиректора "Зенита" Александра Медведева.

В минувшую субботу, во время игры между "Зенитом и "Локомотивом" один из петербургских фанатов пробрался на гостевой сектор по хрупкому козырьку и попытался отобрать у болельщиков оппонента флаг. Как выяснилось, болельщик был нетрезв, клуб ищет ответственных за проход пьяного фаната, ранее уже попадавшего под запрет на посещение матчей, на стадион. Отлавливать бегущего по конструкции мужчину было опасно, болельщики "Локомотива" организованно задержали и сдали пьяного фаната полицейским.

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