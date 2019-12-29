Тренер сборной России по футболу оценил роль Дзюбы в команде

Наставник уверен, что игрок "Зенита" сможет помочь сборной.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о роли нападающего Артема Дзюбы в команде. Интервью с наставником было опубликовано на сайте УЕФА 2 марта.

Черчесов заметил, что лидер любой команды должен проводить определенную работу и за пределами поля.

"Мы, кстати, никого не просим это делать, это происходит само собой, естественным путем".

Тренер назвал Дзюбу "важным игроком для нашей команды", а также отметил, что он может помочь сборной.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"