"Зенит" предложит Кокорину новый контракт

До конца нынешнего сезона РПЛ он будет играть за "Сочи" на правах аренды.

Как сообщает портал Bobsoccer.ru, нападающий "Зенита" Александр Кокорин может заключить новый контракт с клубом.

До конца нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) игрок будет выступать на правах аренды в "Сочи". В июле Кокорин вернется в Петербург и будет обсуждать с руководством сине-бело-голубых возможность продлить соглашение.

Напомним, в нынешнем сезоне РПЛ Александр Кокорин провел четыре матча и забил три гола. По итогам марта форвард помог "Сочи" выбраться из зоны вылета и был признан лучшим футболистом месяца. Его контракт с "Зенитом" истекает в конце июня 2020 года.

Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о будущем Александра Кокорина.

Фото: fc-zenit.ru