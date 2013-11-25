"Зенит" предложил нападающему Сердару Азмуну продлить контракт

Футбольный клуб "Зенит" не намерен отпускать Азмуна и этим летом предложил ему продлить контракт.

В понедельник, 13 декабря, стало известно, что "Зенит" планирует сохранить в составе нападающего Сердара Азмуна. Об этом сообщает "Матч" со ссылкой на инсайдера Николо Скира в Twitter.

Футбольный клуб "Зенит" не намерен отпускать Азмуна и этим летом предложил ему продлить контракт. Известно, что петербургским нападающим интересует "Лион", который ведет предварительные переговоры о трансфере 26-летнего футболиста с октября, французы подготовили соглашение на четыре года. Добавим, что Азмуном также интересуется "Байер".

Напомним, Азмун выступает за "Зенит" с февраля 2019 года. Его контракт заканчивается в июне 2022-го года. В составе команды он стал трехкратным чемпионом России, дважды брал Суперкубок и единожды — Кубок страны.

В начале декабря нападающий "Зенита" Азмун опроверг слухи об уходе из команды. Во время пресс-конференции он заявил, что хочет прогрессировать, играть в топовых лигах.

Ранее представители 26-летнего иранца сообщали, что приоритетным для него сейчас является переезд в одну из топовых европейских лиг.

Фото: Instagram / sardar_azmoun