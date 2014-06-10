Нападающий "Зенита" Азмун опроверг слухи об уходе из команды

Контракт с футболистом истекает летом 2022 года.

Иранский футболист, нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Сердар Азмун опроверг слухи о своем уходе из команды. Во время пресс-конференции он заявил, что хочет прогрессировать, играть в топовых лигах. Однако из "Зенита" он пока не собирается уходить. Слова футболиста цитируются на официальном сайте сине-бело-голубых.

Действующий контракт с нападающим истекает летом 2022 года. Ранее представители 26-летнего иранца сообщали, что приоритетным для него сейчас является переезд в одну из топовых европейских лиг.

Азмун играет за "Зенит" с 1 февраля 2019 года. В составе сине-бело-голубых он трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и дважды – Суперкубок страны. В этом сезоне он принял участие в 19 матчах "Зенита", забил 9 мячей и отдал четыре результативных передачи. До этого нападающий играл за "Рубин" и "Ростов".

Фото: Instagram / sardar_azmoun