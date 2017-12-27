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Вчера, 22:58
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"Зенит" после сборов в Дубае вернулся на родину

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Команда сине-бело-голубых возвращается в Петербург после сборов в Дубае.

Сегодня 29 января команда «Зенит» провела заключительную тренировку и отправилась в аэропорт. Тренировочные сборы в Дубае подошли к концу.

"Зенит" прибыл в Объединенные Арабские Эмираты 15 января и в течение двух недель провел 21 тренировку и три контрольных матча, в которых одержал три победы с общим счетом 14:2.

Лучшими бомбардирами первых сборов стали Александр Кокорин и Антон Заболотный, забившие по мячу в ворота "Копенгагена""Славии" и "Гуанчжоу Эвергранд"; по два мяча записали на свой счет Денис Терентьев и Андрей Панюков, по одному — Себастьян Дриусси, Матиас Краневиттер, Александр Ерохин и Дмитрий Богаев.

Сегодня команда возвращается в Петербург, отдыхает несколько дней и 2 февраля отправляется на вторые сборы в Белек в Турцию.

Видео: YouTube / Zenit Football Club

Теги: дубаи , зенит , спб , футбол
Категории: Лента новостей Новости СПб Спорт Футбол в России и Европе

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