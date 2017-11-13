"Зенит" играет со "Славией", два канала покажут матч онлайн

Сегодня, 25 января. петербургский "Зенит" играет с чешской "Славией". Смотреть онлайн видео игры можно на сайте "Матч ТВ".

На сборах в Дубае петербургский "Зенит" в эти минуты играет с одной из сильнейших команд Чехии. Соперником сине-бело-голубых стала пражская "Славия". Клуб занимает 158 строчку в рейтинге УЕФА, однако, учитывая товарищеский характер матча и возможность экспериментальных составов, петербуржцы должны готовиться к сюрпризам.

"Зенит" - "Славия", смотреть онлайн видео игры

Хорошая новость для болельщиков "Зенита" заключается в том, что за игрой можно следить онлайн сразу на двух крупных каналах. Игру в прямом эфире показывает телеканал "Матч ТВ". Помимо телеэфира следить за происходящим на сборах можно на официальном сайте канала.

Кроме того, как и все товарищеские игры, матч со "Славией" показывает официальный канал "Зенита" на YouTube. Трансляция ведется и в сообществе ФК "Зенит" в социальной сети "ВКонтакте".

"Зенит" - "Славия", составы и результат

После первых 35 минут петербуржцы побеждают со счетом 1:0. Первый гол в составе сине-бело-голубых забил Александр Кокорин на 27-й минуте.

Что касается состава, то с первых минут на поле вышла "основа" петербуржцев. Такая информация появилась на сайте ФК "Зенит". Ранее мы писали, что фитосанитары проверили новый газон стадиона на Крестовском.

Фото: ФК "Зенит", YouTube