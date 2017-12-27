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Фитосанитары проверили новый газон стадиона на Крестовском
Сегодня, 11:32
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Butenko
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Фитосанитары проверили новый газон стадиона на Крестовском

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Рулонный газон из Дании прошел специализированную проверку на въезде в Россию.

Качество газона из Дании устроило специалистов Россельхознадзора. 

В Санкт-Петербурге состоялась официальная фитосанитарная проверка нового покрытия "Зенит-Арены". Мероприятие прошло в рамках подготовки Северной столицы к Чемпионату мира по футболу 2018. Эксперты-микробиологи и ботаники тщательно проверили газон, приехавший в Санкт-Петербург из Дании. Он будет постелен на стадионе "Санкт-Петербург арена" в ближайшее время. Сейчас же сверхсовременное покрытие завернуто в рулоны - оно долгое время ожидало одобрения со стороны Росселхознадзора.

В итоге ревизоры не нашли в газоне вредоносных организмов. В противном случае травяной настил пришлось бы отправлять на карантин. Позитивную оценку получили и документы на закупленный в Дании газон. 

Фото: ФК "Зенит", официальная группа "ВКонтакте"

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Теги: зенит арена , новости петербурга , новости спорта , чм 2018
Категории: Новости СПб

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