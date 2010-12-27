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Футбольные фанаты во время ЧМ загрузили петербургские отели на 90%
Сегодня, 12:41
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nastya960
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Футбольные фанаты во время ЧМ загрузили петербургские отели на 90%

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Всего в Северной столице побывало более полумиллиона болельщиков.

Во время Чемпионата Мира по футболу отели Петербурга были загружены более, чем на 90%. Об этом сообщили на заседании правительства Петербурга.

По среднему числу болельщиков, Петербург стал первым среди городов, где проходил ЧМ-2018 по футболу. В общей сложности, в этот туристический сезон загрузка отелей выросла на 65% по сравнению с прошлым годом.

Всего в Петербурге провели 7 матчей по футболу в рамках ЧМ. За это время в Северной столице побывало более полумиллиона болельщиков. К тому же, иностранцы считают Петербург самым гостеприимным городом ЧМ-2018.

Фото: Чемпионат мира по футболу FIFA™| Санкт-Петербург / ВК

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Теги: больлельщики , фанаты , футбол , чм 2018
Категории: Лента новостей Новости СПб

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