Футбольные фанаты во время ЧМ загрузили петербургские отели на 90%

Всего в Северной столице побывало более полумиллиона болельщиков.

Во время Чемпионата Мира по футболу отели Петербурга были загружены более, чем на 90%. Об этом сообщили на заседании правительства Петербурга.

По среднему числу болельщиков, Петербург стал первым среди городов, где проходил ЧМ-2018 по футболу. В общей сложности, в этот туристический сезон загрузка отелей выросла на 65% по сравнению с прошлым годом.

Всего в Петербурге провели 7 матчей по футболу в рамках ЧМ. За это время в Северной столице побывало более полумиллиона болельщиков. К тому же, иностранцы считают Петербург самым гостеприимным городом ЧМ-2018.

Фото: Чемпионат мира по футболу FIFA™| Санкт-Петербург / ВК