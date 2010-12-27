Семак оценил состав "Зенита" по сравнению с другими клубами

По мнению тренера нив одной из позиций не играет самый сильный футболист в РПЛ.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак оценил комплектацию состава его команды в сравнении с другими клубами РПЛ. Свое мнение он озвучил в на ютуб-канале "Foot"больные люди"

Наставник отметил, что в "Зените" достаточно высокопрофессиональных игроков, однако ни в одной из позиций не играет самый сильный футболист в РПЛ. Тем не менее, Семак считает, что последние приобретения клуба качественно увеличат конкуренцию внутри команды, что приведет к появлению в составе еще более сильных игроков.

Для того, чтобы выиграть чемпионат России, нужны самые сильные легионеры и российские игроки. У нас сейчас есть определенные проблемы и с россиянами, и с качеством иностранных игроков

- подытожил наставник

Семак также рассказал о ситуации с травмированными игроками. По словам тренера, сейчас в лазарете "Зенита" находятся три полузащитники с российским паспортом – Далер Кузяев, Олег Шатов и Александр Ерохин. Непонятна ситуация и с ветераном Юрием Жирковым, который восстанавливается после тяжело травмы. Игрок Семак выразил надежду, что хавбек еще вернется на поле и поможет команде в борьбе за Чемпионство.



Напомним, что в данный момент "Зенит" возглавляет таблицу РПЛ, опережая "Краснодар" на одно очку. В эти выходные "сине-бело-голубые" сыграют свой первый после перерыва матч с "Уралом".



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Фото: ФК "Зенит"