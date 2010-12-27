Молодежный "Зенит" обыграл "Урал"

В выходные пройдет встреча взрослых команд.

Петербургский молодежный футбольный клуб "Зенит" выиграл у "Урала". Счет составил 3:0 в пользу "сине-бело-голубых". Игра проводилась в рамках 18 тура молодежного первенства страны

В составе города из Невы голами отметились полузащитники Андрей Анисимов и Никита Колдунов, а также дебютант команды Роман Ногтев. Первые два мяча "сине-бело-голубые" забили в первом тайме с пенальти и удара с точки. Новобранец клуба закрепил результат выходом один на один во втором отрезке матча.

Напомним, что по итогу 18 туров молодежного первенства России "Зенит" занимает третью строчку в чемпионате. Взрослый же состав возглавляет таблицу РПЛ и в эти выходные проведет матч против основной команды "Урала". Игра пройдет 2 марта в Екатеринбурге.

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Фото: ФК "Зенит"