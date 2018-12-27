Президент "Зенита" Медведев заключил пари с Дзюбой

Президент команды и нападающий поспорили на количество забитых пенальти.

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заключил пари против петербургского футболиста Артема Дзюбы. Функционер заявил, что сможет забить больше пенальти игроку, чем тот ему в ответ. Чтобы выиграть спор, президенту клуба пришлось договориться о тренировке с одним из вратарей "сине-бело-голубых" Андреем Луневым. Спортсмен помог Медведеву подготовиться к встрече с оппонентом.

Отметим, что согласно условиям пари, Медведев должен выбить больше пенальти из десяти попыток, чем Дзюба из пяти. Видео с тренировки выложили специалисты "Зенита" в социальную сеть.

Добавим, что Александр Медведев стал президентом-гендиректором 22 февраля.

Фото и видео: Twitter/ "Зенит"