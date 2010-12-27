"Зенит" пошутил над "Спартаком"

В Петербургском клубе потроллили ситуацию с болельщиками москвичей.

Петербургский "Зенит" пошутил над своими соперниками из московского "Спартака". Троллинг "сине-бело-голубых" заметили журналисты издания "Спорт-Экспресс".

Петербургский клуб опубликовал у себя на сайте подборку игрой команды Вильмара Барриоса во время второй игры против "Фенербахче" (3:1). Отметим, что победа позволила клубу с Невы выйти в следующий раунд плей-офф Лиги Европы.

В своих социальных сетях "Зенит" написал "Благодарим "Зенит-ТВ" за то, что вставили нам на сайт эту публикацию", отсылая таким образом к словам глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонида Трахтенберга. Ранее на сайте московского клуба появился материал с негативом о фанатах команды, по словам представителя клуба некто "вставил им эту публикацию".

Напомним, что 3 марта "Зенит" сыграет против "Урала" в рамках Чемпионат России. Игра пройдет в Екатеренбурге при поддержке 17 тысяч фанатов.

Фото: ФК "Зенит"