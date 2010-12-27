Матч "Зенита" с "Уралом" посетит 17 тысяч зрителей

Матч между клубами начнется в 3 марта в 17:55.

Матч 18-го тура чемпионата России по футболу "Урал" - "Зенит" при поддержке 17 тысяч зрителей, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

В клубе рассказали, что вместительность стадиона составляет 35 тысяч зрителей. Болельщиков команды гостей планируется разместить на временных трибунах. В настоящий момент реализовано более 10 тыс. билетов без учета гостевого сектора. Всего ожидается, что общее количество болельщиков на первый матч после перерыва составит около 17 тысяч.

Матч между клубами начнется в 3 марта в 17:55. "Зенит" лидирует в чемпионате России с 33 очками в активе, "Урал" занимает девятое место с 22 очками.

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Фото: ФК "Зенит"