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Матч "Зенита" с "Уралом" посетит 17 тысяч зрителей
Сегодня, 17:19
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Rybka123

Матч "Зенита" с "Уралом" посетит 17 тысяч зрителей

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Матч между клубами начнется в 3 марта в 17:55.

Матч 18-го тура чемпионата России по футболу "Урал" - "Зенит" при поддержке 17 тысяч зрителей, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

В клубе рассказали, что вместительность стадиона составляет 35 тысяч зрителей.  Болельщиков команды гостей планируется разместить на временных трибунах. В настоящий момент реализовано более 10 тыс. билетов без учета гостевого сектора. Всего ожидается, что общее количество болельщиков на первый матч после перерыва составит около 17 тысяч.

Матч между клубами начнется в 3 марта в 17:55. "Зенит" лидирует в чемпионате России с 33 очками в активе, "Урал" занимает девятое место с 22 очками.

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Фото: ФК "Зенит"

Теги: зенит, премьер-лига, рпл, урал
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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