"СКА" примет "Спартак" в рамках плей-офф кубка Гагарина

За свою историю петербургский клуб дважды становился обладателем Кубка Гагарина в 2015 т 2017 году.

Во вторник, 26 февраля, в Санкт-Петербурге пройдет встреча хоккейных клубов "СКА" и "Спартак". Поединок начнется в 19:30 по московскому времени.

Встреча команд пройдет в рамках первого этапа плей-офф Кубка Гагарина. Команде необходимо одержать четыре победы над соперником, чтобы выйти в ¼ финала. Следующая игра пройдет 28 февраля в Северной столице. После этого соперники сыграют еще минимум два матча в Москве – 2 и 4 марта.

Напомним, что за свою историю петербургский клуб дважды становился обладателем Кубка Гагарина в 2015 т 2017 году.

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Фото: ХК "СКА"