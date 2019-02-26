Игрок "Зенита-2" перешел в финский "ХИК"

Соглашение с игроком рассчитано на один год.

Нападающий клуба "Зенит-" Иван Тарасов продолжит карьеру в финском клубе "ХИК". Об этом сообщает в социальных сетях иностранной команды.



Футболист перешел в стан "ХИКа" на правах аренды. Соглашение с 19-летним игроком рассчитано на один год. В текущем чемпионате игрок сыграл за "сине-бело-голубых" 13 матчей, в которых голами не отметился.

В данный момент "Зенит-2" занимает последнюю строчку чемпионата "ФНЛ". За 24 матча петербургская команда проиграла 18 игр, 5 сыграла вничью и в одной одержала победу.



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Видео: социальные сети ФК "ХИК"