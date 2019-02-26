Нападающий клуба "Зенит-" Иван Тарасов продолжит карьеру в финском клубе "ХИК". Об этом сообщает в социальных сетях иностранной команды.
Футболист перешел в стан "ХИКа" на правах аренды. Соглашение с 19-летним игроком рассчитано на один год. В текущем чемпионате игрок сыграл за "сине-бело-голубых" 13 матчей, в которых голами не отметился.
В данный момент "Зенит-2" занимает последнюю строчку чемпионата "ФНЛ". За 24 матча петербургская команда проиграла 18 игр, 5 сыграла вничью и в одной одержала победу.
Ранее на Piter.TV: Черчесов просит перенести матч между "Зенитом" и "Спартаком"
Видео: социальные сети ФК "ХИК"
Игрок "Зенита-2" перешел в финский "ХИК"
Соглашение с игроком рассчитано на один год.
Нападающий клуба "Зенит-" Иван Тарасов продолжит карьеру в финском клубе "ХИК". Об этом сообщает в социальных сетях иностранной команды.
Теги: зенит, иван тарасов, хик
Категории: Лента новостей, Спорт, Зенит,
Оставить комментарий