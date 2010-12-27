Черчесов просит перенести матч между "Зенитом" и "Спартаком"

Тренер сборной России хочет дать еще один лишний день отдыха для российских футболистов перед игрой с Бельгией.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов хочет попросить руководство "Зенита" перенести игру со "Спартаком", запланированную на 17 марта. Об этом наставник сообщил во время эфира "Россия 24".

Беспокойство наставника обусловлено беспокойством за физическое состояние игроков сборной перед первым матчем сборной России против Бельгии в рамках квалификации на Евро-2020. Матч сборных запланирован на 21 марта.

В случае вылета "Зенита" из плей-офф Лиги Европы от "Вильярреала" (последняя игра пройдет 14 марта"), Черчесов просит перенести матч против москвичей на 16 число, чтобы у игроков сборной было на один день больше на подготовку к матчу с бельгийцами.

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Фото: ru.fifa.com