Форвард присоединился к «Зениту» 1 февраля.

Форвард "Зенита" Азмун назван лучшим игроком недели в Лиге Европы. Об этом сообщает пресс-служба Футбольного клуба.

Сердан Азмун одержал победу в голосовании на официальном сайте УЕФА, опередив Патсона Даку ("Ред Булл Зальцбург"), Пабло Сарабию ("Севилья") и Каллума Хадсона-Одои ("Челси") сказано в сообщении

Отметим, что Сердан Азмун присоединился к "Зениту" 1 февраля.

Напомним, что а четверг, 21 февраля, на стадионе "Газпром Арена" состоялся матч между петербургским "Зенитом" и турецким "Фенербахче". Хозяева стадиона разгромили соперника со счетом 3:1.

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Фото :официальный сайт Зенит