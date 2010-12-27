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Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
Сегодня, 11:24
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Rybka123

Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

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Россия заработала 0,5 баллов и в купе имеет в своем активе 50,382 баллов.

Благодаря победе петербургского "Зенита" над турецким "Фенербахче" (3:1) в рамках плей-офф Лиги Европы Россия увеличила свой отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.

На  еврокубковой неделе РФ заработала 0,5 баллов и в купе имеет в своем активе 50,382 баллов. Ближайший преследователь  – Португалия находится на седьмой строчке с 46,632. . В тройке лучших находятся Испания (99,998), Англия (77,177) и Италия (73,583).

Напомним, что сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

Ранее Piter.TV рассказал о словах тренера Сергея Семака после победа над "Фенербахче". 
Фото: pixabay,com

Теги: зенит, лига европы, уефа, фенербахче
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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