Сергей Семак: победа над "Фенербахче" далась тяжело

Тренер прокомментировали игру "Зенита" против турецкой команды.

Главный тренер петербургской футбольной команды "Зенит" рассказал, что победа над турецким "Фенербахче" далась тяжело, но результат заслуженный. Сергей Семак добавил, что причиной такой неровной игры стало то, что многие спортсмены лишь недавно присоединились к клубу, поэтому не достигли нужной формы. Однако, один из новоприбывших - Сердар Азумун отличился двумя голами.

После двухмесячной паузы не так просто начинать. Тем более некоторые футболисты поздно присоединились, есть проблемы, травмированные игроки, не всех могли заявить. Старались, играли как могли, действовали гораздо интереснее в атаке, чем в первом матче. объяснил Семак

Встреча двух соперников прошла на "Газпром арене" вечером 21 февраля. "Сине-бело-голубые" выиграли со счетом 3:1. Матч состоялся в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Благодаря успешному завершению, "Зенит" смог выйти в следующий тур соревнования.

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"