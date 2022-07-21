  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:03
101
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"Ференцварош" Черчесова уступил "Словану" в первом матче квалификации Лиги чемпионов

0 0

Гости вырвали победу ближе к концу встречи.

Венгерский "Ференцварош" уступил словацкому "Словану" со счетом 1:2 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Игра прошла на "Гроупама Арене" в Будапеште.

Первый тайм прошел без забитых мячей. После перерыва Кристоффер Закариассен вывел хозяев вперед. Ближе к концу встречи гости отыгрались и повели в счете благодаря голам Гурама Кашия и Тиграна Барсегяна.

Ответный матч команда Станислава Черчесова проведет 27 июля в Братиславе.

Ранее "Рома" объявила о трансфере Дибалы.

Видео: YouTube / infinite video

Теги: квалификация, лига чемпионов, станислав черчесов, фк слован, фк ференцварош
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии