"Ференцварош" Черчесова уступил "Словану" в первом матче квалификации Лиги чемпионов

Венгерский "Ференцварош" уступил словацкому "Словану" со счетом 1:2 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Игра прошла на "Гроупама Арене" в Будапеште.
Первый тайм прошел без забитых мячей. После перерыва Кристоффер Закариассен вывел хозяев вперед. Ближе к концу встречи гости отыгрались и повели в счете благодаря голам Гурама Кашия и Тиграна Барсегяна.
Ответный матч команда Станислава Черчесова проведет 27 июля в Братиславе.
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Видео: YouTube / infinite video
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