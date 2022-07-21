"Ференцварош" Черчесова уступил "Словану" в первом матче квалификации Лиги чемпионов

Гости вырвали победу ближе к концу встречи.

Венгерский "Ференцварош" уступил словацкому "Словану" со счетом 1:2 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Игра прошла на "Гроупама Арене" в Будапеште.

Первый тайм прошел без забитых мячей. После перерыва Кристоффер Закариассен вывел хозяев вперед. Ближе к концу встречи гости отыгрались и повели в счете благодаря голам Гурама Кашия и Тиграна Барсегяна.

Ответный матч команда Станислава Черчесова проведет 27 июля в Братиславе.

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Видео: YouTube / infinite video