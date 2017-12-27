"Зенит" на сборах разгромил датский "Копенгаген"

"Зенит" уверенно обыграл самый титулованный клуб Дании.

Петербургский "Зенит" сыграл свой первый матч в 2018 году. На сборах в Дубае сине-бело-голубые спокойно и эффектно обыграли самый титулованный клуб Дании. "Копенгаген" был разгромлен со счетом 5:0. В составе петербуржцев отличились Андрей Панюков, Антон Заболотный, Матиас Краневиттер и Александр Кокорин. Самым результативным для "Зенита" оказался первый тайм, когда петербуржцы забили сразу три мяча в сетку ворот соперника.

В социальных сетях болельщики активно обсуждают первый гол Антона Заболотного в составе сине-бело-голубых. Игрок "Тосно" недавно перешел в главную команду Петербурга и до этого не выходил на поле за "Зенит".

Отметим, что команда из Дании входит в топ-50 клубов Европы. Она также успешно выступает в Лиге Европы, где в следующем раунде сыграет с испанским "Атлетико".

Фото: ФК "Зенит"