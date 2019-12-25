"Зенит" попрощался с капитаном команды Браниславом Ивановичем

Футболист выступал за клуб 3 года.

Стало известно о еще одном футболисте, который сегодня покидает "Зенит". Им стал капитан команды Бранислав Иванович.

Срок действия контракта с сербским защитником подошел к концу. В минувшем сезоне игрок сыграл 25 матчей в РПЛ. Футболист перешел из "Челси" в "Зенит" зимой 2017-го года.

Я всегда говорю, что "Зенит" — единственный клуб, у которого такое единение со своим городом и болельщиками. Мы много праздновали, так что выбрать, где было лучше, не могу. Может, стадион, потому что там были близкие, но на самом деле везде было отлично. Это воспоминания навсегда. сказал защитник.

В пресс-службе отметили, что футболист всегда был настоящим лидером раздевалки и не стеснялся негативно высказываться о своей игре и действиях партнеров.

Таким образом, сегодня стало известно об уходе сразу же трех игроков "Зенита" ― Олеге Шатове, Игоре Смольникове и Браниславе Ивановиче.

Фото: ФК "Зенит"