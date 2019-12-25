Игорь Смольников ушел из "Зенита"

По слухам, он продолжит карьеру в "Краснодаре".

Защитник "Зенита" Игорь Смольников покинул клуб. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Контракт 31-летнего футболиста подошел к концу. В клубе не стали заключать с ним новое соглашение. По слухам, Смольников продолжит карьеру в "Краснодаре".

Напомним, Игорь Смольников играл в "Зените" с августа 2013 года. В составе сине-бело-голубых защитник стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. За семь лет в клубе Смольников провел 198 матчей и забил 10 голов.

Ранее стало известно, что "Зенит" покинул полузащитник Олег Шатов.

Фото: fc-zenit.ru