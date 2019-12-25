Олег Шатов покинул футбольный клуб "Зенит"

В "Зените" попрощались с полузащитником Олегом Шатовым. Он играл за сине-бело-голубых с 2013-го года.
В составе петербургского клуба Шатов провел 200 матчей, забил 31 год и отдал 44 результативные передачи. В составе команды футболист стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.
Олег Шатов начал свою карьеру в "Урале", а затем перешел в "Анжи". Спортсмен участвовал в чемпионате мира и Европы в составе сборной России.
Сине-бело-голубые благодарят Олега Шатова за весомый вклад в победы "Зенита" и желают успехов в дальнейшей карьере!
говорится в сообщении пресс-службы.
Теперь футболист будет выступать за "Рубин". О его переходе в другой клуб было известно еще с мая.
Накануне в "Зените" объявили о приходе нового игрока ― Деян Ловрене.
Фото: fc-zenit.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все