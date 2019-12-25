Олег Шатов покинул футбольный клуб "Зенит"

Футболист был в составе клуба 7 лет.

В "Зените" попрощались с полузащитником Олегом Шатовым. Он играл за сине-бело-голубых с 2013-го года.

В составе петербургского клуба Шатов провел 200 матчей, забил 31 год и отдал 44 результативные передачи. В составе команды футболист стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.

Олег Шатов начал свою карьеру в "Урале", а затем перешел в "Анжи". Спортсмен участвовал в чемпионате мира и Европы в составе сборной России.

Сине-бело-голубые благодарят Олега Шатова за весомый вклад в победы "Зенита" и желают успехов в дальнейшей карьере! говорится в сообщении пресс-службы.

Теперь футболист будет выступать за "Рубин". О его переходе в другой клуб было известно еще с мая.

Накануне в "Зените" объявили о приходе нового игрока ― Деян Ловрене.

Фото: fc-zenit.ru