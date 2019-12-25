Шатов договорился с "Рубином" о переходе

Информацию подтвердил президент "Урала".

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов перейдет в казанский "Рубин". Об этом сообщил президент "Урала" Григорий Иванов в интервью порталу E1.RU.

Есть ли шанс, что Шатов вернется в "Урал"? Нет, не думаю. Насколько мне известно, он договорился с "Рубином". Сейчас всякие слухи ходят, говорят, в "Рубине" снизят что-то. Хотя там команда собирается, и Слуцкий не намерен никуда уходить. Григорий Иванов, президент "Урала"

До переезда в Петербург Шатов провел пять лет в составе "Урала", после чего перешел в "Анжи" в январе 2012 года.

Напомним, Олег Шатов играет в "Зените" с августа 2013-го. В составе сине-бело-голубых полузащитник стал двукратным чемпионом России. В нынешнем сезоне РПЛ он провел 8 матчей и забил два гола. Контракт Шатова с "Зенитом" истекает в конце июня 2020 года.

Ранее мы писали, что Олег Шатов может продолжить карьеру в "Рубине".

Фото: fc-zenit.ru