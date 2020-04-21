Олег Шатов может продолжить карьеру в "Рубине"

"Зенит" не будет продлевать контракт с полузащитником.

Как сообщает издание "Спорт-Экпресс", у полузащитника "Зенита" Олега Шатова появился вариант продолжить карьеру в клубе Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.).

В его услугах заинтересован казанский "Рубин". Велика вероятность того, что Шатов переедет в Казань этим летом. Руководство сине-бело-голубых не собирается продлевать контракт с ним контракт.

Напомним, Олег Шатов играет в "Зените" с августа 2013 года. В нынешнем сезоне РПЛ полузащитник провесь 8 матчей и забил два гола.

Ранее стало известно, что "Арсенал" заинтересован в приобретении Сердара Азмуна.

Видео: YouTube / Zenit Football Club