"Зенит" покинул еще один игрок

Им стал Эльмир Набиуллин.

Изменения в составе "Зенита" продолжаются. В этот раз футбольный клуб покинул Эльмир Набиуллин. Об этом 8-го июля сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Защитник перешел в "Сочи". Набиуллин выступал за "Зенит" с 15 февраля 2018-го. Он провел в составе команды 22 мачта, отдал две результативные передачи и выиграл Российскую Премьер-лигу.

Свою карьеру 24-летний игрок начал в 2014 году. На протяжении трех лет он играл за казанский "Рубин".

Также недавно в "Сочи" перешли Иван Новосельцев и Ибрагим Цаллагов.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что Алексей Сутормин дал первое интервью после возвращения в Петербург.

Фото: В. Евдокимов / ФК "Зенит"