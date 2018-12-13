"Зенит" по-чемпионски завершил сезон в РПЛ

В последнем туре был повержен "Енисей" со счетом 4:1.

В воскресенье, 26 мая, петербургский футбольный "Зенит" завершил сезон в Российской Премьер-Лиге. В последнем матче сезона петербуржцы уверенно победили красноярский "Енисей" со счетом 4:1. Стадион посетило более 50 тысяч зрителей.

Счет открыл на 27-й минуте Сердар Азмун точным ударом с 11-метровой отметки. Также в составе "сине-бело-голубых" отличились Себастьян Дриусси (57 и 71 минута), а также Александр Ерохин (60 минута). В составе гостей за пять минут до финального свистка отличился Дмитрий Торбинский.

Таким образом, по итогам чемпионата России по футболу сезона 2018/2019 "Зенит" занимает первое место, а "Енисей" вылетает из РПЛ вместе с махачкалинским "Анжи".

Места в Лиге чемпионов УЕФА от России завоевали "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар". В Лиге Европы на различных стадиях сыграют московские "Спартак" и ЦСКА, а также тульский "Арсенал".

Матч против "Енисея" стал последним в составе "Зенита" для защитника Луиша Нету, который переходит в португальский "Спортинг". На прощание фанаты "Зенита" вывесили на "Вираже" плакат с надписью на португальском: "Луиш Нету, спасибо! Ты играл за нас 7 лет, никогда не лгал, не предавал и был на поле настоящим мужчиной".

Фото: Piter.TV