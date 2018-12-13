"Зенит" громит "Енисей" в Петербурге

Начало второго тайма сопровождается удачными атаками "сине-бело-голубых" - 3:0.

На петербургской "Газпром Арене" продолжается матч 30-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Енисеем". Первый тайм встречи завершился со счетом 1:0 после точного удара с пенальти Сердара Азмуна.

В перерыве матча чествовали команду, которая принесла первый трофей "Зенита" в российской истории - Кубок России по футболу 1999 года. Болельщиков поприветствовали игроки тех лет и экс-тренер "сине-бело-голубых" Анатолий Давыдов.

Второй тайм начался с еще двух забитых мячей в ворота "Енисея": отличились Себастьян Дриусси (57 минута) и Александр Ерохин (60 минута). Встреча продолжается.

Фото: Piter.TV