  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Фанаты "Зенита" вывесили огромный плакат с надписью на португальском языке
Сегодня, 15:33
218
Lolita.Dubovik98

Фанаты "Зенита" вывесили огромный плакат с надписью на португальском языке

0 0

Луиш Нету, португальский футболист и центральный защитник "Зенита", играет сегодня последнюю игру в клубе. К тому же, 26 мая - его день рождения.

Послание к португальскому футболисты болельщики написали в честь последнего матча Луиша Нету в клубе. Футболист переходит в португальский "Спортинг" по завершении текущего сезона. В день последнего матча, 26 мая футболисту исполнился 31 год.

Контракт с "Зенитом" у Луиша Нету истекает летом, сегодняшний матч клуба сине-бело-голубых с красноярским "Енисеем" станет последним для центрального защитника.  Контракт футболиста был рассчитан на три года. 

О переходе Луиша Нету в португальский "Спортинг" можно прочитать здесь.

Ранее мы писали, что фанаты "Зенита" вывесили огромный портрет Семака в честь чемпионства.

Фото: Piter.TV

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии