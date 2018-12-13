Фанаты "Зенита" вывесили огромный плакат с надписью на португальском языке

Луиш Нету, португальский футболист и центральный защитник "Зенита", играет сегодня последнюю игру в клубе. К тому же, 26 мая - его день рождения.

Послание к португальскому футболисты болельщики написали в честь последнего матча Луиша Нету в клубе. Футболист переходит в португальский "Спортинг" по завершении текущего сезона. В день последнего матча, 26 мая футболисту исполнился 31 год.

Контракт с "Зенитом" у Луиша Нету истекает летом, сегодняшний матч клуба сине-бело-голубых с красноярским "Енисеем" станет последним для центрального защитника. Контракт футболиста был рассчитан на три года.

О переходе Луиша Нету в португальский "Спортинг" можно прочитать здесь.

Ранее мы писали, что фанаты "Зенита" вывесили огромный портрет Семака в честь чемпионства.

Фото: Piter.TV