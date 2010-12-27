Защитник "Зенита" Нету покинет клуб этим летом

В составе "Зенита" игрок взял четыре титула.

Защитник петербургского "Зенита" Луиш Нету продолжит свою карьеру в португальском клубе "Спортинге". Об этом сообщает официальный сайт лиссабонской команды.

Игрок присоединится к новым партнерам летом 2019 года, а остаток этого сезона доиграет в составе "сине-бело-голубых". Контракт 30-летнего защитника рассчитан на три года.

Футболист присоединился к "Зениту" в 2013 году. В составе клуба с Невы он становился чемпионом России (2015), обладателем Кубка (2016) и Суперкубка страны (2016, 2017).

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Фото: ФК "Зенит"