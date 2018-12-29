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"Зенит" купит аргентинского футболиста за 16 млн евро
Сегодня, 8:53
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nastya960

"Зенит" купит аргентинского футболиста за 16 млн евро

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Также четыре миллиона евро ФК может заплатить в качестве бонусов за достижения спортсмена. 

ФК "Зенит" договорился с лиссабонским "Спортингом" о покупке защитника Маркоса Акуньи. Как сообщают российские СМИ, за футболиста пришлось заплатить 16 миллионов евро.

Также четыре миллиона евро ФК может заплатить в качестве бонусов за достижения спортсмена. Контракт с Маркосом еще не подписан, но он согласен на переход.

Маркос Акунья – чемпион Аргентины 2014 года. Всего за сборную Аргентины на его счету 16 матчей. В "Спортинге" он сыграл 41 матч и забил 5 голов.

Ранее  "Зенит" заявил о готовности заплатить 14 миллионов евро за игрока из Донецка.
Фото: Футбольное обозрение/ ВК

 

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Теги: зенит, маркос акунья, спортинг
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт,

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