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За футболиста из Донецка "Зенит" готов заплатить 14 миллионов евро
Сегодня, 8:55
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nastya960

За футболиста из Донецка "Зенит" готов заплатить 14 миллионов евро

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Ярослав Ракицкий будет получать в Петербурге 2,5 миллиона евро в год.

Украинский футболист Ярослав Ракицкий может перейти из "Шахтёра" в "Зенит". Об этом сообщают российские СМИ.

По предварительным данным, трансфер со стороны петербургской стороны лоббируют член тренерского штаба Анатолий Тимощук и главный тренер Сергей Семак.

Ярослав Ракицкий выступает за ФК "Шахтер" с 2009 года. В Петербурге он сможет получать 2,5 миллиона евро в год. "Горняки" же получат за продажу игрока дополнительные 14 миллионов компенсационных

Фото: ФК "Шахтер" Донецк/ ВК

 

 



 

 

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Теги: зенит, покупка игрока, шахтёр, ярослав ракицкий
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе,

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