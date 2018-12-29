За футболиста из Донецка "Зенит" готов заплатить 14 миллионов евро

Ярослав Ракицкий будет получать в Петербурге 2,5 миллиона евро в год.

Украинский футболист Ярослав Ракицкий может перейти из "Шахтёра" в "Зенит". Об этом сообщают российские СМИ.

По предварительным данным, трансфер со стороны петербургской стороны лоббируют член тренерского штаба Анатолий Тимощук и главный тренер Сергей Семак.

Ярослав Ракицкий выступает за ФК "Шахтер" с 2009 года. В Петербурге он сможет получать 2,5 миллиона евро в год. "Горняки" же получат за продажу игрока дополнительные 14 миллионов компенсационных

Фото: ФК "Шахтер" Донецк/ ВК





