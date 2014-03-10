Сердар Азмун и Ярослав Ракицкий получат медали чемпионата России от "Зенита"

За большой вклад в результаты команды награждены будут игроки, которые недавно покинули команду.

ФК "Зенит" передаст украинскому футболисту Ярославу Ракицкому и иранскому спортсмену Сердару Азмуну золотые медали чемпионата России. Об этом сообщили на портале "РБ Спорт".

Известно, что накануне, 30 апреля, сине-бело-голубые стали досрочно чемпионами России, обойдя в 27-м туре РПЛ "Локомотив". За большой вклад в результаты команды награду получат игроки, которые недавно покинули команду.

Напомним, Азмун ушел из "Зенита" в зимнее трансферное окно, теперь он член немецкой команды "Байер". Ракицкий перестал быть членом сине-бело-голубых в начале марта после того, как ФИФА разрешила иностранцам приостановить договоры с российскими клубами. Теперь он играет в украинском "Шахтере".

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Фото: ФК "Зенит"