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"Зенит" досрочно стал чемпионом России по футболу
Сегодня, 21:28
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"Зенит" досрочно стал чемпионом России по футболу

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Игра прошла на стадионе "Газпром Арене".

Футбольный клуб "Зенит" досрочно стал победителем Тинькофф Российской Премьер-лиги. Клуб обыграл "Локомотив" со счетом 3:1 в решающем матче 30-го апреля. 

Игра состоялась в рамках 27-го тура. Сине-бело-голубые набрали 61 очко и сильно оторвались от своих соперников. 

Голы в сегодняшнем матче забили Иван Сергеев, Малком и Андрей Мостовой. 

"Зенит" завоевал главный трофей страны в девятый раз в своей истории. Кроме того, в четвертый раз подряд команда завоевала трофей после матча с московским "Локомотивом".

Новость дополняется. 

Фото: ФК "Зенит"

Теги: зенит, рпл, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Картина дня,

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