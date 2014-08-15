"Зенит" досрочно стал чемпионом России по футболу

Игра прошла на стадионе "Газпром Арене".

Футбольный клуб "Зенит" досрочно стал победителем Тинькофф Российской Премьер-лиги. Клуб обыграл "Локомотив" со счетом 3:1 в решающем матче 30-го апреля.

Игра состоялась в рамках 27-го тура. Сине-бело-голубые набрали 61 очко и сильно оторвались от своих соперников.

Голы в сегодняшнем матче забили Иван Сергеев, Малком и Андрей Мостовой.

"Зенит" завоевал главный трофей страны в девятый раз в своей истории. Кроме того, в четвертый раз подряд команда завоевала трофей после матча с московским "Локомотивом".

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Фото: ФК "Зенит"