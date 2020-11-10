На Крестовском острове подрались болельщики "Зенита" и "Локомотива"

Разнимали дебоширов сотрудники полиции.

Сегодня, 30 апреля, на Крестовском острове драку устроили несколько мужчин. По предварительной информации, нарушителями порядка стали болельщики "Локомотива" и "Зенита". Напомним, сейчас футбольные клубы играют на стадионе "Зенит Арена".

В потасовке было замечено 10 человек. Разнимали дебоширов стражи порядка. Подробности случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv: предполагаемый автор памятника ZAMESTIM заявил, что не будет писать заявление в полицию на вандалов.

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