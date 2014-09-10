Предполагаемый автор памятника ZAMESTIM заявил, что не будет писать заявление в полицию на вандалов

Художник дает дебоширам шанс извиниться.

Автор арт-объекта ZAMESTIM заявил, что не будет обращаться в полицию после нападения хулиганов на инсталляцию. Своим поступком художник дает вандалам шанс "протрезветь" и "извиниться".

Как написал предполагаемый автор проекта в телеграм-канале "Вечерний Омар", он не хочет, чтобы нарушителям порядка дали реальный срок. Он желает им вверить себя в руки закона.

Кроме того, создатель объекта опроверг сведения о том, что представители Смольного демонтировали произведение. Он признался, что городские власти поддержали идею и ее реализацию.

Работу планируют отремонтировать и вернуть на место. Более того, несколько регионов заказали такой объект, уточнил житель Петербурга.

Ранее на Piter.tv: стало известно, какое наказание получили молодые люди, повредившие инсталляцию Zamestim.

Фото: Piter.tv