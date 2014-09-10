Стал известен стартовый состав команды "Зенит" на матч против "Локомотива"

Защищает ворота Михаил Кержаков, который является капитаном команды.

В субботу, 30 апреля, в Петербурге на "Зенит Арене" встретились сине-бело-голубые и "Локомотив". Матч проходит в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги. В телеграм-канале петербургского клуба опубликовали имена футболистов, которые сегодня вышли на поле.

В основной состав вошли Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Нуралы Алип, Далер Кузяев, Вильмар Барриос, Вендел, Малком и Клаудиньо. На поле появились и Юри Алберто и Иван Сергеев.

Защищает ворота Михаил Кержаков, который является капитаном команды. На скамейке запасных своего часа ждут Михаил Кизеев, Даниил Одоевский, Алексей Сутормин, Данил Круговой, Арсен Адамов, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Андрей Мостовой и Артем Дзюба.

Ранее на Piter.tv: "Зениту" разрешили заполнить полностью "Газпром Арену" в матчах с "Локомотивом" и "Химками".

Видео: телеграм канал сине-бело-голубых