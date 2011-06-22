"Зениту" разрешили заполнить полностью "Газпром Арену" в матчах с "Локомотивом" и "Химками"

Клуб получил такое разрешение до конца сезона.

Стало известно, что матчи чемпионата России по футболу смогут пройти при полных заполненных трибунах "Газпром Арены". "Зенит" сразится с "Локомотивом" 30 апреля, а с "Химками" 7 мая.

Как рассказали в пресс-службе команды, клуб получил такое разрешение до конца сезона.

Напомним, что петербургская команда за четыре матча до финала сезона оторвался от "Динамо", идущего на второй строчке, на шесть очков.

Ранее мы писали, что в Петербурге вручили награды Минспорта РФ. Петербургским спортсменам вручили награды Минспорта РФ. Торжественная церемония прошла с участием главы комитета по физической культуре и спорту Антоном Шантырем.

Фото: Piter.tv

