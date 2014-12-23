В Петербурге вручили награды Минспорта РФ

Петербургским спортсменам вручили награды Минспорта РФ. Торжественная церемония прошла с участием главы комитета по физической культуре и спорту Антоном Шантырем.

Высшую награду – Почётный знак "За заслуги в развитии физической культуры и спорта" – получила тренер спортивной школы Центрального района Екатерина Санжар.

Удостоверение и знак "Заслуженный тренер России" вручили Елене Климовой и Наталии Печерской, которые тренируют фигуристов, и Дмитрию Степанникову — пляжный футбол.

Звание "Заслуженного мастера спорта России" присвоили Алене Прокопенко. Она неоднократно побеждала на мировых и европейских соревнованиях по дзюдо. Также звания удостоился Лев Штрайх — многократный призер чемпионатов мира и Европы по подводному спорту.

Тренер спортивной школы Центрального района Екатерина Афанасьева и инструктор методист той же школы Виктория Тришева получили благодарности федерального ведомства.

Фото: администрация Петербурга