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В Петербурге вручили награды Минспорта РФ
Сегодня, 14:19
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В Петербурге вручили награды Минспорта РФ

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Петербургским спортсменам вручили награды Минспорта РФ. Торжественная церемония прошла с участием главы комитета по физической культуре и спорту Антоном Шантырем.

Высшую награду – Почётный знак "За заслуги в развитии физической культуры и спорта" – получила тренер спортивной школы Центрального района Екатерина Санжар.

Удостоверение и знак  "Заслуженный тренер России" вручили Елене Климовой и Наталии Печерской, которые тренируют фигуристов, и Дмитрию Степанникову — пляжный футбол. 

Звание "Заслуженного мастера спорта России" присвоили Алене Прокопенко. Она неоднократно побеждала на мировых и европейских соревнованиях по дзюдо. Также звания удостоился Лев Штрайх — многократный призер чемпионатов мира и Европы по подводному спорту. 

Тренер спортивной школы Центрального района Екатерина Афанасьева и инструктор методист той же школы Виктория Тришева получили благодарности федерального ведомства. 

Фото: администрация Петербурга

Теги: спорт, спортивные награды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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