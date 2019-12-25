Ярослав Ракицкий покинул "Зенит"

Клуб досрочно прекратил действие контракта с футболистом.

В среду, 2 марта, в пресс-службе футбольного клуба "Зенит" сообщили, что клуб досрочно прекратил действие контракта с Ярославом Ракицким. Футболист сам попросил разорвать контракт из-за сложной ситуации в семье.

Представители клуба и его болельщики поблагодарили защитника за проведённое в Петербурге время, а также за его профессиональное и страстное отношение к игре.

Футболисту пожелали благополучия родным и близким. Контракт с Ракицким должен был истечь этим летом. Переговоры о новом соглашении велись недавно.

Фото: ФК "Зенит" (Анна Мейер)