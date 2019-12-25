Ярослав Ракицкий покинул "Зенит"

В среду, 2 марта, в пресс-службе футбольного клуба "Зенит" сообщили, что клуб досрочно прекратил действие контракта с Ярославом Ракицким. Футболист сам попросил разорвать контракт из-за сложной ситуации в семье.
Представители клуба и его болельщики поблагодарили защитника за проведённое в Петербурге время, а также за его профессиональное и страстное отношение к игре.
Футболисту пожелали благополучия родным и близким. Контракт с Ракицким должен был истечь этим летом. Переговоры о новом соглашении велись недавно.
Фото: ФК "Зенит" (Анна Мейер)
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