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Ярослав Ракицкий покинул "Зенит"
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Ярослав Ракицкий покинул "Зенит"

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Клуб досрочно прекратил действие контракта с футболистом.

В среду, 2 марта, в пресс-службе футбольного клуба "Зенит" сообщили, что клуб досрочно прекратил действие контракта с Ярославом Ракицким. Футболист сам попросил разорвать контракт из-за сложной ситуации в семье. 

Представители клуба и его болельщики поблагодарили защитника за проведённое в Петербурге время, а также за его профессиональное и страстное отношение к игре.

Футболисту пожелали благополучия родным и близким. Контракт с Ракицким должен был истечь этим летом. Переговоры о новом соглашении велись недавно.

Фото: ФК "Зенит" (Анна Мейер)

Теги: зенит, петербург, ярослав ракицкий
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит, Картина дня,

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