Видео: Луиш Нету трогательно попрощался с болельщиками "Зенита"

Сегодня состоялась последняя игра португальца в составе "Зенита".

Португальский футболист Луиш Нету сегодня вышел на поле в качестве игрока "Зенита" в последний раз. На поле его сменил форвард Антон Заболотный.

"174 матча, 6 лет, 5 трофеев: спасибо, Луиш",- поблагодарил от лица болельщиков диктор на стадионе.

"Спасибо всем! Это было невероятное время. Спасибо болельщикам! Спасибо клубу! Санкт-Петербург - мой дом, а "Зенит" - моя семья! "Зенит" - чемпион! - заявил футболист, прощаясь с Петербургом.

Контракт Луиша Нету с петербургским футбольным клубом "Зенит" истекает летом 2019 года. Свою футбольную карьеру он продолжит в португальском клубе "Спортинг".

Напомним, что фанаты "Зенита" вывесили огромный плакат с надписью на португальском языке в поддержку футболиста. Матч между "Зенитом" и "Енисеем" завершился со счетом 4:1 в пользу петербургского клуба.

Видео: Piter.TV