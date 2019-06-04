Глушенков из "Зенита" рассказал, на что готов потратить миллион рублей

Нападающий футбольного клуба "Зенит" Максим Глушенков рассказал, на что можно потратить миллион рублей. Подробностями он поделился в интервью ютуб-каналу "СБГ ШОУ".
По словам спортсмена, миллиона рублей точно не стоят вещи и обувь. Сам Глушенков максимум тратит на кроссовки до 50 тысяч рублей.
"Какие-то вещи за лям? Сносить их и что потом делать? Мне так жалко. У меня есть кроссовки Travis Scott. Я их брал, по-моему, за 50 тысяч. Я иногда друзьям в Смоленске отдаю кроссовки. А их как будто жалко отдавать. А прикинь, за миллион купить, отходить и кому-то отдать потом? Если в подарок — может быть"
Максим Глушенков
Нападающий "Зенита" считает, что если и потратить куда-то миллион, то купив украшение. Он хотя бы будет храниться долго.
Ранее Piter.TV сообщал, что волейбольная Академия клуба "Зенит" появится в Калининском районе города.
Фото: ВКонтакте / ФК "Зенит"
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