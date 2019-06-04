Глушенков из "Зенита" рассказал, на что готов потратить миллион рублей

По его мнению, на эти деньги не стоит покупать вещи и обувь.

Нападающий футбольного клуба "Зенит" Максим Глушенков рассказал, на что можно потратить миллион рублей. Подробностями он поделился в интервью ютуб-каналу "СБГ ШОУ".

По словам спортсмена, миллиона рублей точно не стоят вещи и обувь. Сам Глушенков максимум тратит на кроссовки до 50 тысяч рублей.

"Какие-то вещи за лям? Сносить их и что потом делать? Мне так жалко. У меня есть кроссовки Travis Scott. Я их брал, по-моему, за 50 тысяч. Я иногда друзьям в Смоленске отдаю кроссовки. А их как будто жалко отдавать. А прикинь, за миллион купить, отходить и кому-то отдать потом? Если в подарок — может быть" Максим Глушенков

Нападающий "Зенита" считает, что если и потратить куда-то миллион, то купив украшение. Он хотя бы будет храниться долго.

Ранее Piter.TV сообщал, что волейбольная Академия клуба "Зенит" появится в Калининском районе города.

Фото: ВКонтакте / ФК "Зенит"