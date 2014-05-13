Волейбольная Академия клуба "Зенит" появится в Калининском районе города

Проект одобрили в Комитете по строительству Северной столицы.

Проект планировки волейбольной Академии клуба "Зенит" после правок был одобрен в Комитете по строительству Санкт-Петербурга. Здание появится на земельном участке между улицей Академика Байкова, Светлановским, Северным и Тихорецким проспектами, – следует из сообщения, опубликованного в пресс-службе комитета.

В последние годы мы активно поддерживаем строительство спортивных объектов. Волейбольный клуб "Зенит" — относительно молодая команда, созданная в 2017 году, но уже зарекомендовавшая себя в российской Суперлиге. В здании Академии разместятся арена на 5 тысяч зрителей, тренировочные залы, подземный гараж и общежитие. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Помимо спортивного комплекса проект подразумевает постройку станции скорой помощи, где будет размещаться пять бригад медиков, трансформаторные подстанции, а также автомобильного проезда. Изменения к проекту разрабатывал Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга.

Ранее мы рассказывали о том, что легенды "Зенита" и ЦСКА сыграли в матче, посвященном памяти Павла Садырина.

Фото: Pxhere